Nürnberg verlängert mit Eigengewächs Janisch

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat Eigengewächs Tim Janisch an seinem 20. Geburtstag ein besonderes Geschenk gemacht. Wie die Franken am Dienstag mitteilten, ist der Vertrag mit dem Rechtsverteidiger "langfristig" verlängert worden. 2016 war er im Alter von zehn Jahren in die Nachwuchsabteilung des Vereins gekommen.

Janisch sei "ein Paradebeispiel für die Philosophie unseres Vereins", sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou. Mit der langfristigen Bindung will der Verein den gebürtigen Nürnberger "auch in den kommenden Jahren weiterentwickeln und mit ihm die dafür notwendigen Schritte gehen".

In der vergangenen Saison hatte der Verteidiger erstmals für die Profis der Nürnberger debütiert und war in der Rückrunde zum Stammspieler aufgestiegen. Insgesamt ist er in der Spielzeit in 17 Partien zum Einsatz gekommen. Auch in den zwei Spielen zum Auftakt in die laufenden Saison hatte Janisch bislang keine Minute verpasst.