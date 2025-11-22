Nullnummer in Münster: Schalke stolpert in Überzahl

Schalke 04 hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Königsblauen mussten sich mit einem 0:0 bei Preußen Münster begnügen und blieben vor dem direkten Duell mit dem Tabellenführer SC Paderborn am kommenden Freitag (18.30 Uhr/Sky) auf Rang zwei.

In den vergangenen vier Pflichtspielen gab es nur einen Sieg für die Schalker. In Münster spielte das Team nach dem Platzverweis gegen Torhüter Johannes Schenk (56., Notbremse) nach der Pause lange in Überzahl. Keeper Loris Karius hatte Schalke mit starken Paraden vor der Pause vor einem Rückstand bewahrt. Die Preußen sammelten einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenverbleib.

Schalke war zunächst im Pech: Mika Wallentowitz behinderte Schenk nach einer Ecke leicht, der ließ den Ball ins Tor durchrutschen - doch Schiedsrichter Florian Lechner entschied auf Foul (2.). Auf der Gegenseite wurde der Treffer der Gastgeber durch Oscar Vilhelmsson nach Videobeweis aufgrund einer Abseitsposition zurückgenommen (10.). Ansonsten bereiteten den Schalkern die gradlinigen Preußen-Angriffe Probleme, Karius musste mehrmals retten.

Nach der Pause rauschte Schenk in Moussa Sylla und flog vom Feld. Morten Behrens übernahm bei Münster den Platz zwischen den Pfosten - und parierte umgehend stark einen Kopfball von Kenan Karaman (75.). Die Gäste bestimmten in der Schlussphase das Geschehen, ließen zündende Ideen aber weitgehend vermissen.