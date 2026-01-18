Paderborn gibt "Teil-Entwarnung" bei Brackelmann

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat bei seinem schwer gestürzten Abwehrspieler Calvin Brackelmann eine "Teil-Entwarnung" gegeben. Der 26-Jährige habe "das Uniklinikum Kiel nach einem CT verlassen und wird am Sonntag noch nach Paderborn zurückkehren können. Am Montag folgen weitere Untersuchungen", teilte der SCP am frühen Sonntagabend mit.

Brackelmann war beim 0:2 (0:1) der Ostwestfalen bei Holstein Kiel in der Schlussphase nach einem Zweikampf in der Luft heftig zu Boden gestürzt. Er landete auf dem Nackenbereich und blieb zunächst regungslos liegen.

Nachdem Brackelmann minutenlang behandelt worden war, wurde er schließlich von Sanitätern auf einer Trage unter Beifall des Kieler Publikums vom Platz gebracht. "Das Ergebnis wird dadurch natürlich völlig zur Nebensache", sagte SCP-Geschäftsführer Sport Sebastian Lange.

Von einer "schwierigen Situation" sprach Trainer Ralf Kettemann. Brackelmann sei "kurz weg" gewesen: "Das Wichtigste ist, dass es Brackel schnell besser geht. Wir hoffen, dass es nicht ganz so schlimm ist."