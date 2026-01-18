Paderborn patzt in Kiel - Sorgen um gestürzten Brackelmann

Rückschlag im Aufstiegsrennen für den SC Paderborn: Die Ostwestfalen um Trainer Ralf Kettemann haben zum Rückrundenstart mit einer 0:2 (0:1)-Niederlage bei Holstein Kiel gepatzt. Damit verpasste es der SCP, seine Position im Verfolgerfeld von Tabellenführer Schalke 04 zu verbessern.

Die Partie wurde in der Schlussphase überschattet von einem schweren Sturz des Paderborners Calvin Brackelmann. Der Verteidiger wurde minutenlang behandelt und dann unter Applaus mit einer Trage vom Feld gebracht.

Steven Skrzybski brachte Holstein aus kurzer Distanz per Kopfballtreffer in Führung (19.). Es war der erste Abschluss der Kieler - und der sorgte im Holstein-Stadion direkt für Jubel. Lasse Rosenboom (67.) legte im zweiten Durchgang für die Norddeutschen nach.

Paderborn hatte durch Sebastian Klaas die erste Chance der Partie (8.). Nach gelungener Kombination kam er aus 16 Metern zum Abschluss, Torwart Jonas Krumrey klärte zur Ecke. Im Verlauf der ersten Hälfte ging der Schwung der Gäste aber verloren und Kiel arbeitete sich in die Partie. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte baute der SCP dann wieder mehr Druck auf, aber die Kieler trafen erneut.