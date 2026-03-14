Paderborn verpasst Sprung auf Aufstiegsplatz

Der SC Paderborn hat den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann musste sich im Ostwestfalenderby bei Arminia Bielefeld mit einem 2:2 (0:1) begnügen und könnte am Sonntag sogar auf Platz fünf zurückfallen.

Ein von Mael Corboz verwandelter Foulelfmeter (90.) kostete Paderborn sogar den Sprung an die Spitze. Stefano Marino hatte das Spiel mit seinen beiden Toren (53., 62.) für die seit sechs Spielen ungeschlagenen Gäste nach dem Rückstand durch Joel Grodowski (24.) zwischenzeitlich gedreht. Bielefeld steckt trotz des Punktgewinns nach zuletzt drei Niederlagen in Folge tief im Abstiegskampf.

Das Spiel benötigte keine lange Anlaufzeit. Ein Treffer der Gäste wurde aufgrund einer knappen Abseitsstellung von Filip Bilbija nicht anerkannt, im Gegenzug köpfte Grodowski nur knapp am Paderborner Tor vorbei (13.). Neun Minuten später machte es der Stürmer besser. Eine Flanke von Arne Sicker verwertete Grodowski mit dem Hinterkopf zu seinem neunten Saisontor.

Den Gastgebern gab das Tor Selbstvertrauen, Noah Sarenren Bazee verpasste aber den zweiten Treffer (28.). Für Paderborn vergab Ruben Müller noch vor der Pause die Chance auf den Ausgleich (41.).

Paderborn startete druckvoll in den zweiten Durchgang und belohnte sich. Ein abgefälschter Schuss von Marino führte zum Ausgleich. Paderborn blieb danach am Drücker und Marino drehte mit seinem zweiten Treffer die Partie. Die Arminia drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich - und belohnte sich spät.