Patzer im Aufstiegsrennen: Darmstadt verspielt Sieg in Bochum

Darmstadt 98 hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga einen Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt kam beim VfL Bochum nur zu einem 3:3 (2:2) und verpasste es, näher an den Spitzenreiter Schalke 04 heranzurücken.

Fraser Hornby (7.), Isac Lidberg (36.) und Bochums Leandro Morgalla mit einem Eigentor (68.) trafen für die Darmstädter, die mit 34 Punkten weiter oben mitmischen. Den Patzer von Schalke bei Hertha BSC am Vortag (0:0) konnten die Lilien allerdings nicht nutzen, um ihren Rückstand von vier Punkten zu verkleinern.

Francis Onyeka (11.), Philipp Hofmann (27.) und Callum Marshall (82.) waren für die Bochumer erfolgreich, deren Blick sich mit 22 Punkten auf dem Konto nach unten richtet. Der Abstand zum Tabellen-16. Arminia Bielefeld beträgt nur drei Zähler.

Darmstadt startete selbstbewusst in die Partie und ging durch Hornby sogleich in Führung. Zwei Abwehrfehler brachten die Bochumer aber wieder ins Spiel. Beim ersten Gegentor verteidigten die Gäste Farid Alfa-Ruprecht nicht konsequent genug. Der Flügelspieler scheiterte zunächst an 98-Keeper Marcel Schuhen, Onyeka staubte ab. Anschließend spielte Marco Richter einen Pass in den eigenen Strafraum, den Hofmann eiskalt nutzte.

Doch auch Bochum zeigte sich defensiv anfällig, Lidberg glich aus. Nach einer munteren ersten Hälfte erwischte Bochum den besseren Start in den zweiten Durchgang, doch unter Mithilfe von Morgalla gingen die Gäste wieder in Führung. Marshall glich in einer unterhaltsamen Schlussphase aus.