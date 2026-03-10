Perfekt: Kornetka übernimmt in Braunschweig von Backhaus

Lars Kornetka wird neuer Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Dies bestätigten die Niedersachsen am Dienstagabend. Kornetka, Co-Trainer von Ralf Rangnick bei der österreichischen Nationalmannschaft, wird sein Debüt im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (13.00 Uhr/Sky) geben.

Wie der Klub und Österreichs Verband mitteilten, wird Kornetka seine Tätigkeit als Rangnicks Assistent bis zur WM im Sommer fortführen und beim Turnier in Nordamerika für das ÖFB-Team im Einsatz sein.

"Mit Lars verpflichten wir einen sehr ambitionierten Trainer, der in unterschiedlichsten Rollen schon viele Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt hat", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel: "In unserer aktuellen sportlichen Situation braucht es für diesen Schritt die volle Überzeugung auf beiden Seiten – die ist greifbar und das Fundament einer erfolgreichen Zusammenarbeit."

Braunschweig hatte am Nachmittag die Trennung von Heiner Backhaus bekannt gegeben. "Wir haben die Entwicklung und Leistung der Mannschaft in den vergangenen Wochen stetig beobachtet und analysiert. Nach vielen Gesprächen – sowohl mit dem Trainerteam als auch mit Heiner persönlich – fehlt uns die Überzeugung, den eingeschlagenen Weg in dieser personellen Konstellation erfolgreich fortzusetzen", sagte Kessel.

Kornetka (48) war bereits Co-Trainer bei RB Leipzig, Bayer Leverkusen und der PSV Eindhoven. Braunschweig ist seine erste Cheftrainerstelle. Die Eintracht ist als Tabellen-15. punktgleich mit der SpVgg Greuther Fürth auf dem Relegationsplatz und seit fünf Spielen sieglos.