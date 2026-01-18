Polter wechselt aus Braunschweig nach Belgrad

Stürmer Sebastian Polter verlässt Eintracht Braunschweig und wagt den Schritt in die erste serbische Liga. Der 34-Jährige hatte bei den Niedersachsen zuletzt keine größere Rolle mehr gespielt und schließt sich Partizan Belgrad an.

"Wir haben mit Sebastian offen über seine Situation gesprochen, seine Aussichten auf Spielzeit wären auch in der Rückrunde nicht gestiegen", sagte Eintrachts Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel: "Kurzfristig hat sich für ihn nun die besondere Möglichkeit ergeben, noch einmal im Ausland bei einem der Top-Vereine Serbiens zu spielen."

Polter, der in seiner Karriere unter anderem auch für Union Berlin, den VfL Bochum und Schalke 04 spielte, war im August 2024 nach Braunschweig gewechselt und absolvierte 40 Pflichtspiele für die Profimannschaft (drei Tore, vier Vorlagen).