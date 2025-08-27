Rassismus: Antwi-Adjei ruft zu Zivilcourage auf

Fußball-Profi Christopher Antwi-Adjei vom Zweitligisten Schalke 04 wünscht sich nach dem Rassismusvorfall im DFB-Pokal mehr Zivilcourage der Anhänger. "Wenn ich Fan wäre und mitbekommen würde, dass sich eine Person so rassistisch äußert, würde ich einen Hinweis geben", sagte der 31-Jährige der Sport Bild. So könne "der Mensch identifiziert und mindestens darauf hingewiesen werden, dass er sich nicht richtig verhalten hat".

In der ersten Runde des DFB-Pokals waren gleich in mehreren Stadien Spieler rassistisch beleidigt worden. Betroffen war unter anderem beim Spiel bei Lokomotive Leipzig der Schalker Antwi-Adjei, der den Täter angezeigt hat.

"Ich will damit vor allem zeigen, dass er sich falsch verhalten hat. Und verhindern, dass diese Person einfach nur im Schutz eines großen Publikums handeln konnte", sagte der Offensivspieler. "Manche Fans glauben, dass sie sich in einer größeren Gruppe mehr erlauben dürfen - und das geht nicht."

Er könne sich allerdings vorstellen, dass ein solcher Rassismus auch in größeren Stadien stattfinde. "So ehrlich muss man sein. Wir kriegen in den großen Arenen ja nicht alles mit", sagte Antwi-Adjei, für den der Vorfall in Leipzig der erste im Profibereich "in diesem heftigen Umfang" war. In der Jugend habe es "kleinere Vorfälle" gegeben, Sprüche von Gegenspielern etwa. "Und zur Wahrheit gehört auch, dass es im Privatleben immer mal wieder Vorfälle gibt. Einfach dumme Sprüche."

Er versuche, "locker" damit umzugehen, ohne es "zu verharmlosen". Er sei "stolz auf meine Hautfarbe. Ich bin hier geboren und weiß es zu schätzen, hier aufgewachsen zu sein", sagte Antwi-Adjei: "Und ich kann da nur an jeden Menschen appellieren, dass man sich mit Respekt begegnet und vernünftig miteinander umgeht."