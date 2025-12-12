Remis in Fürth: Hertha verspielt zwei Führungen

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat bei seiner Aufholjagd im Aufstiegsrennen einen weiteren Rückschlag kassiert. Das Team von Trainer Stefan Leitl verspielte bei der SpVgg Greuther Fürth gleich zwei Führungen und musste sich nach einem wilden Schlagabtausch mit einem 3:3 (2:1) begnügen. Die Berliner verpassten es, zumindest vorerst mit Darmstadt 98 auf dem Relegationsrang gleichzuziehen.

Kapitän Fabian Reese (33.) und Luca Schuler (36./62.) erzielten die Treffer für die Alte Dame, die nach einem verpatzten Saisonstart zuletzt nach oben geklettert war. Den abstiegsgefährdeten Fürthern gelang bei der Heimpremiere des neuen Trainers Heiko Vogel aber zweimal der Ausgleich durch Branimir Hrgota (42.) und Felix Klaus (58.) sowie Dennis Srbeny (81.).

Schon bei Vogels Debüt hatte sich Fürth im Frankenderby beim 1. FC Nürnberg (2:2) zweimal nach einem Rückstand zurückgekämpft. Und auch am Freitagabend liefen die Gastgeber hinterher. Die Herthaner, die zuletzt gegen Magdeburg verloren hatten (0:2), belohnten sich zunächst für einen guten Auftritt.

Reese, dessen erster Treffer nach einer Abseitsposition zurückgenommen wurde (26.), traf zur verdienten Führung ins Eck. Schuler drückte den Ball wenig später abermals über die Linie, Fürths Abwehr hatte dabei geschlafen. Das Anschlusstor durch Hrgota fiel beinahe aus dem Nichts.

In der zweiten Halbzeit ließ Klaus (51.) zunächst eine Riesenchance liegen, ehe er nach einer Hrgota-Flanke den Ausgleich erzielte. Das Team von Leitl, der von 2019 bis 2022 Cheftrainer in Fürth war, antwortete umgehend: Einmal mehr Schuler schob den Ball aus kurzer Distanz ins Tor. Die Führung brachte Berlin aber nicht über die Zeit, Joker Srbeny sorgte kurz nach seiner Einwechslung für das dritte Fürther Tor.