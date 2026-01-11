Schalkes Matriciani erleidet Kreuzbandriss

Herbstmeister Schalke 04 muss bei der Mission Bundesliga-Rückkehr lange auf Abwehrspieler Henning Matriciani verzichten. Wie die Königsblauen mitteilten, erlitt der frühere U21-Nationalspieler am Samstag im Testspiel gegen den Drittligisten VfL Osnabrück (2:0) einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Der 25-Jährige werde sich in der kommenden Woche einer Operation unterziehen.

"Das ist eine sehr bittere Nachricht. Henning hat in den vergangenen Monaten in jedem Training und bei seinem Einsatz gegen Elversberg alles für das Team gegeben", sagt Youri Mulder, Direktor Profifußball. Matriciani, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, wurde von Trainer Miron Muslic in dieser Saison lediglich zwölf Minuten lang eingesetzt.

Für Schalke beginnt die Rückrunde am kommenden Samstag bei Hertha BSC.