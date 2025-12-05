Schock in der Nachspielzeit: Hannover verspielt Sieg in Münster

Hannover 96 hat den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga spät verspielt. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz kam zum Auftakt des 15. Spieltags bei Preußen Münster nach zwei Gegentoren in der Nachspielzeit nur zu einem 2:2 (1:0), schob sich durch das Remis aber immerhin auf Relegationsrang drei vor.

Benjamin Källman mit seinem Saisontor Nummer neun (41.) und Daisuke Yokota (73.) trafen für die Niedersachsen. In der Nachspielzeit gelang Münster aber noch der Doppelschlag: Oliver Batista Meier (90.+1, Foulelfmeter) und Zidan Sertdemir (90.+6) entrissen den 96ern den dritten Sieg nacheinander.

Die SV Elversberg könnte im Duell beim Tabellenzweiten SC Paderborn am Samstag (13 Uhr/Sky) wieder an Hannover vorbeiziehen. Münster bleibt im Tabellenmittelfeld.

In einer zunächst ereignisarmen Begegnung blieben die 96er bei ihren wenigen Chancen eiskalt. Kurz vor der Pause nutzte der Finne Källman einen Fehler in der Abwehr der Preußen, für die Vorentscheidung sorgte Yokota. Eine abgefälschte Flanke drückte der Japaner aus kurzer Distanz über die Linie. Fünf Minuten später traf Münsters Batista Meier die Latte, vom Punkt machte er es dann besser. Kurz danach ließ Sertdemir das Preußenstadion beben.