Spätes Eigentor: Münster gewinnt Derby in Bielefeld

Wichtiger Sieg im Prestigeduell: Preußen Münster hat dank eines späten Eigentors von Leon Schneider das intensive Derby bei Arminia Bielefeld noch mit 2:1 (1:1) gewonnen. Schneider lenkte den Ball bei einem Klärungsversuch in der 89. Minute unglücklich ins eigene Tor und ließ so die Preußen-Fans jubeln, Münster verbesserte sich durch den Sieg in der Tabelle auf Rang neun und vergrößerte den Abstand auf die Abstiegszone.

Zuvor hatte Oliver Batista Meier (32.) noch für die Gäste getroffen. Bielefeld war durch einen Foulelfmeter von Joel Grodowski (8.) zunächst in Führung gegangen.

Bielefeld erwischte zu Hause auf der Alm den besseren Start, Grodowski verwandelte den Strafstoß an seinem 28. Geburtstag sicher und die Arminia gab in der Folge deutlich den Ton an. Doch aus dem Nichts nutzte Batista Meier dann einen Blackout in der Bielefelder Defensive eiskalt zum Ausgleich.

Insgesamt sahen die Fans eine von vielen Fouls geprägte Partie, packende Torraumszenen waren Mangelware. Wenn es dann doch einmal gefährlich wurde, fehlte beiden Teams der nötige Killerinstinkt - wie etwa beim aussichtsreichen Versuch von Arminias Monju Momuluh (58.) oder dem Kopfball von Lars Lokotsch (68.). Ein Eigentor sorgte schließlich für den ersten Münsteraner Sieg in Bielefeld seit knapp 31 Jahren.