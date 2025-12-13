Turbulentes Remis gegen Kiel: Magdeburg gibt Rote Laterne ab

Rote Laterne abgegeben, Sieg verpasst: Kellerkind 1. FC Magdeburg arbeitet sich in der 2. Fußball-Bundesliga weiter aus der Krise. Nach zuletzt zwei Siegen trennte sich das Team von Interimscoach Petrik Sander 3:3 (2:1) von Holstein Kiel. Damit steht der FCM erstmals seit dem fünften Spieltag nicht mehr auf dem letzten Tabellenplatz. Gegen den Bundesliga-Absteiger wäre nach engagierter Leistung dennoch mehr drin gewesen. Steven Skrzybski rettete Kiel in der Nachspielzeit das glückliche Remis (90.+2).

Neues Schlusslicht ist nun Aufsteiger Dynamo Dresden, die Sachsen hatten am Freitagabend gegen Eintracht Braunschweig verloren (2:3). Nach den Siegen gegen den 1. FC Nürnberg und Hertha BSC ist Magdeburg derweil in Reichweite zu den Nicht-Abstiegsplätzen. Zum Jahres- und Hinrundenabschluss geht es zum Aufstiegsaspiranten 1. FC Kaiserslautern.

Vor 25.500 Fans spielte der FCM im Kellerduell selbstbewusst auf. Nach ersten aussichtsreichen Gelegenheiten erzielten jedoch die Gäste die Führung. David Zec (43.) traf per Elfmeter nach einem Foulspiel von Lubambo Musonda. Doch Magdeburg ließ sich nicht beirren und drehte das Spiel noch vor der Pause dank der Treffer von Noah Pesch (45.+1) und Baris Atik (45.+4).

Der zweite Durchgang war erneut von Elfmeterentscheidungen geprägt. Zunächst traf Zec infolge eines Handspiels von Marcus Mathis abermals für Kiel vom Punkt (68.), dann foulte der Doppelpacker vor dem eigenen Tor. Mateusz Zukowski (83.) verwandelte sicher für den FCM. Skrzybski hatte das letzte Wort.