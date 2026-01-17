Wanitzek mit Doppelpack: KSC atmet auf

Der Karlsruher SC hat seine Ergebniskrise in der 2. Fußball-Bundesliga beendet und darf aufatmen. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner siegte bei Preußen Münster glücklich mit 2:0 (0:0) und feierte den ersten Ligasieg seit dem 1. November. Zuvor war der KSC sechs Partien (fünf Niederlagen) ohne Erfolg geblieben.

Kapitän Marvin Wanitzek (79.) sorgte per Freistoß und Foulelfmeter (87.) für den erlösenden Sieg der Karlsruher, die nun komfortable sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang haben. Unmittelbar vor dem ersten Gegentreffer hatte Münsters Paul Jaeckel (77.) für eine Notbremse die Rote Karte gesehen. Die Westfalen bleiben trotz einer couragierten Vorstellung und vielen Chancen tief im Abstiegskampf stecken und liegen nur einen Zähler vor Tabellenplatz 16.

Die Gastgeber waren von Beginn an das bessere Team, doch Zidan Sertdemir (18.) und Marcel Benger (21., 22.) ließen das 1:0 teils fahrlässig liegen. Der KSC durfte sich bei Keeper Hans Christian Bernat bedanken, dass es torlos in die Pause ging.

In der zweiten Halbzeit hielt der KSC dann besser dagegen und kam selbst zu Chancen. Nach einem Fehler im Aufbau brachte Jaeckel als letzter Mann Lilian Egloff zu Fall - und Wanitzek traf per Freistoß. Wenig später legte er vom Punkt nach.