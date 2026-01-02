Wintereinbruch: Bochum reist kurzfristig ins Trainingslager

Der Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat auf den Wintereinbruch in Nordrhein-Westfalen reagiert und wird am Sonntag für eine Woche kurzfristig ins Trainingslager ins türkische Belek reisen. Das gab der Klub am Freitag bekannt. Das für den 10. Januar geplante Testspiel gegen den Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig findet daher nicht statt.

"Wir haben aufgrund der Wetterprognose zum neuen Jahr, mit Minusgraden, Schnee- und Regenfällen, uns gemeinsam dazu entschieden, kurzfristig ein Trainingslager anzuberaumen. Aufgrund der Kurzfristigkeit war der Rahmen eng gesteckt, das Angebot ist vertretbar, die Bedingungen dort sind vielversprechend", sagte Simon Zoller, der Direktor Performance Lizenz. Bochum startet am 18. Januar gegen Darmstadt 98 in die Rückrunde.

Einen ersten Wintertransfer gab der Klub ebenfalls bekannt. Der Norweger Mikkel Rakneberg (23) kommt vom norwegischen Erstligisten Kristiansund BK an die Castroper Straße und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Für Kristiansund absolvierte der vielfältig einsetzbare Linksfuß 99 Spiele und erzielte dabei neun Treffer.