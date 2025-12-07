Zwei Tore, zwei Platzverweise: Braunschweig remis gegen Kiel

Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel kommen in der 2. Fußball-Bundesliga nicht vom Fleck. Beide Teams trennten sich in einem umkämpften, aber keineswegs hochklassigen Duell mit 1:1 (1:1) und stecken weiter im unteren Tabellendrittel fest.

Während Braunschweig trotz einiger Topchancen in der zweiten Halbzeit den zweiten Sieg in Serie verpasste, holte Kiel nach zuletzt zwei Liga-Niederlagen zumindest wieder einen Punkt.

Mehmet Aydin brachte die Eintracht per Handelfmeter in Führung (25.), für den Kieler Ausgleich sorgte Niklas Niehoff tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+6). Die zerfahrene Partie hatte zudem zwei Platzverweise zu bieten: Der Braunschweiger Lukas Frenkert (43.) sah nach einer Notbremse die Rote Karte, Holsteins Lasse Rosenboom bekam wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (51.).

Vier Tage nach dem rauschenden Pokalabend beim Hamburger SV (4:2 i.E.) boten die Kieler zu wenig, um sich im Abstiegskampf mehr Luft zu verschaffen. Mit jetzt 16 Zählern beträgt der Vorsprung auf die Braunschweiger weiterhin zwei Punkte.