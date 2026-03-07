3. Liga: Cottbus hält Rostock auf Distanz

Energie Cottbus hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga Hansa Rostock auf Distanz gehalten. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz musste sich im Topspiel allerdings mit einem 0:0 begnügen, übernahm mit 53 Punkten zumindest für ein paar Stunden aber die Tabellenführung vor dem VfL Osnabrück (52), der am Samstag (16.30 Uhr) noch bei Jahn Regensburg gastiert.

Auf Platz drei schob sich Rot-Weiss Essen (49) durch einen 4:2 (1:1)-Erfolg bei der TSG Hoffenheim II vor. Essen kann am Sonntag aber wieder vom MSV Duisburg (48/gegen den 1. FC Saarbrücken) verdrängt werden.

Im Kampf um den Aufstieg mischt auch 1860 München (48) nach einem Sieg am Freitagabend bei Viktoria Köln (1:0) mit. Dahinter lauern Rostock und Wehen Wiesbaden (beide 47).