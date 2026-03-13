3. Liga: Cottbus mit Rückschlag im Aufstiegsrennen

Energie Cottbus hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga einen herben Dämpfer kassiert. Der Tabellenzweite aus Brandenburg verlor bei Alemannia Aachen deutlich mit 1:4 (0:0) und verpasste den Sprung an die Tabellenspitze. Für das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz war es die erste Niederlage nach elf Spielen.

Faton Ademi (54.), Mika Schroers (62.), Marius Wegmann (86.) und Jonas Oehmichen (90.+3) sorgten für die Tore der Aachener. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Cottbuser erzielte Merveille Biankadi (84.).

Mit 53 Zählern bleibt Cottbus zunächst auf Rang zwei hinter Tabellenführer VfL Osnabrück (55), könnte bei einem Sieg des MSV Duisburg (51) am Samstag in Rostock noch auf Rang drei abrutschen.