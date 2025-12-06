3. Liga: Cottbus nach Topspiel-Sieg zurück an der Spitze

Energie Cottbus hat mit einem Last-Minute-Sieg im Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga die Tabellenführung zurückerobert. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz setzte sich nach einem dramatischen Finish mit 3:2 (1:0) gegen den MSV Duisburg durch und zog an den Zebras vorbei. Für die Cottbuser, die erst in der Vorwoche den Platz an der Spitze verloren hatten, war es der dritte Ligasieg in Serie.

Tolcay Cigerci (90.+5) traf zum umjubelten Heimsieg für die Lausitzer, die nun 35 Zähler auf dem Konto haben und sich gegenüber dem MSV (32) etwas Luft verschafften. Nach den Treffern von Erik Engelhardt (11.) und Merveille Biankadi (47.) hatte Duisburg durch ein Eigentor von Simon Straudi (80.) und den Treffer von Maximilian Dittgen (90.) spät ausgeglichen.

Der SC Verl (31) kam beim Abstiegskandidaten TSV Havelse nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus und ließ die Chance auf Rang zwei liegen. Der VfL Osnabrück verpasste den Anschluss an die Spitzenplätze durch eine 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden. Das Team von Timo Schultz ist mit 29 Zählern vorerst Fünfter. Im Abstiegskampf sendete der SSV Ulm mit einem 1:0 (0:0) bei Viktoria Köln ein Lebenszeichen.