3. Liga: Cottbus patzt in Unterzahl in Wiesbaden

Tabellenführer Energie Cottbus hat die Patzer der Verfolger in der 3. Fußball-Liga ungenutzt gelassen und die vorzeitige Herbstmeisterschaft verpasst. Beim SV Wehen Wiesbaden verloren die Lausitzer in langer Unterzahl mit 1:3 (0:1) nach zuletzt drei Ligasiegen in Folge. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten MSV Duisburg beträgt damit nur noch zwei Zähler, nachdem der Verfolger am Samstag beim 0:0 gegen Erzgebirge Aue einen Punkt geholt hatte.

Im ersten Durchgang erlebte das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz einen bitteren Doppelschlag aus einem Rückstand durch den Treffer von Wiesbadens Jordy Gillekens (22.) und einer Gelb-Roten Karte für Dominik Pelivan wegen Meckerns (40.).

In Unterzahl kamen die Brandenburger noch einmal durch Henry Rorig (63.) zurück, ehe Florian Hübner (71.) mit seinem Saison-Premierentor für den alten Abstand sorgte. Tarik Gözüsirin vollendete einen Konter bei der letzten Aktion des Spiels (90.+5). Durch den Heimerfolg rückten die Hessen auf Platz zehn vor.