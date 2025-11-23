3. Liga: Cottbus übernimmt Tabellenführung

Energie Cottbus hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz gewann zum Abschluss des 15. Spieltags das Topspiel bei Rot-Weiss Essen 3:2 (1:0) und löste den punktgleichen MSV Duisburg an der Spitze ab. Die Zebras hatten bereits am Freitag das Aufsteigerduell bei der TSG Hoffenheim II deutlich verloren (1:4).

Tolcay Cigerci (13., Foulelfmeter), Justin Butler (51.) und Erik Engelhardt (69.) erzielten in Essen die Treffer der Gäste, die zuletzt zweimal in Folge verloren hatten. Die Gastgeber, für die Jannik Mause (61.) und Tom Moustier (88.) verkürzten, blieben zuletzt sechs Spiele in Serie ungeschlagen und liegen in der engen Spitzengruppe als Fünfter nur drei Zähler hinter Cottbus, Duisburg und dem drittplatzierten VfL Osnabrück. Vierter ist der SC Verl mit 27 Punkten.