3. Liga: Cottbus weiter an der Spitze

Energie Cottbus führt die Tabelle der 3. Fußball-Liga auch nach dem 24. Spieltag an. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz kam gegen Waldhof Mannheim aber nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf den SC Verl. Der erste Verfolger hatte bereits am Samstag die TSG Hoffenheim II bezwungen (3:1).

Henry Rorig (10.) erzielte den Treffer für den Gastgeber, der in diesem Jahr weiter ungeschlagen ist. Sanoussy Ba (64.) glich für Mannheim aus. Der MSV Duisburg hat nach einer herben Niederlage bei Wehen Wiesbaden am Samstag (1:6) als Dritter zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Cottbus.