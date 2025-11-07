3. Liga: Duisburg beendet Sieglos-Serie

Spitzenreiter MSV Duisburg hat seine Sieglos-Serie in der 3. Fußball-Liga beendet. Nach zuvor fünf Partien in Folge ohne Dreier gewann der Aufsteiger am Freitagabend mit 2:1 (1:0) gegen Waldhof Mannheim. Conor Noß (20.) und Joshua Bitter (69.) trafen für das Heimteam, Terrence Boyd (85.) verkürzte für die Mannheimer.

Damit festigte der MSV mit nun 29 Punkten zumindest vorübergehend die Tabellenführung. Verfolger Energie Cottbus könnte aber theoretisch am Samstag (14 Uhr/MagentaSport) mit einem sehr hohen Sieg gegen den VfL Osnabrück an den Duisburgern vorbeiziehen.

In einer ausgeglichenen und intensiven Begegnung brachte Noß den MSV mit seinem Versuch aus dem Rückraum auf die Siegerstraße. Mit der Führung im Rücken übernahm der Aufsteiger nun die Spielkontrolle, vergab aber zunächst reihenweise beste Möglichkeiten auf das 2:0. Mitte der zweiten Hälfte erlöste dann Bitter die Gastgeber, Boyd sorgte nochmal für Spannung.