3. Liga: Duisburg hält Kontakt zur Tabellenspitze

Der MSV Duisburg hat im engen Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga aufgeholt. Vor heimischer Kulisse setzte sich das Team von Trainer Dietmar Hirsch mit 4:2 (1:1) gegen den 1. FC Saarbrücken durch, nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge halten die drittplatzierten Meidericher mit nun 51 Punkten den Kontakt zu den direkten Aufstiegsplätzen.

Auf Spitzenreiter VfL Osnabrück (55) fehlen dem Aufsteiger weiterhin vier Punkte, der Abstand auf den Tabellenzweiten Energie Cottbus (53) ist dagegen auf lediglich zwei Zähler geschmolzen.

Der MSV ging durch das 14. Saisontor von Lex Lobinger in Führung (23.), ehe Saarbrücken die Partie durch ein Eigentor von Duisburgs Verteidiger Tobias Fleckstein (42.) und Maurice Multhaup (49.) drehte.

Zwei Minuten später verpasste der Tabellen-16. dann jedoch die große Chance zu erhöhen - und so waren es die Gastgeber, denen der Doppelschlag gelang: Conor Noß (58., 64.) drehte das Spiel in nur sechs Minuten. Jan-Simon Symalla sorgte anschließend für klare Verhältnisse (84).