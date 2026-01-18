3. Liga: Duisburg springt auf direkten Aufstiegsplatz

Rückrundenstart geglückt: Nach drei Spielen ohne Sieg hat sich der MSV Duisburg im Aufstiegsrennen der 3. Liga zurückgemeldet. Bei der Zweitvertretung des VfB Stuttgart taten sich die Zebras lange Zeit schwer, setzten sich dank einer Leistungssteigerung in Halbzeit zwei jedoch letztlich deutlich mit 4:0 (0:0) durch.

Für Duisburg stellte Linksaußen Patrick Sussek (53.) die Weichen auf Sieg. Trat Neuzugang Lex-Tyger Lobinger beim 1:0 mustergültig als Vorlagengeber in Erscheinung, krönte er seinen überzeugenden Auftritt danach selbst (72.). In der Nachspielzeit ließen Joshua Bitter (90.) und Jesse Tugbenyo (90.+6) am Dreier für den Traditionsverein keine Zweifel mehr aufkommen.

Aufgrund des 2:2 vom Samstag zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Energie Cottbus schiebt sich der MSV dank der besseren Tordifferenz an den punktgleichen Lausitzern vorbei auf Platz zwei. Die Tabellenspitze mit dem SC Verl ist einen Punkt, Hansa Rostock auf Platz vier zwei Zähler entfernt.