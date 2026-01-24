3. Liga: Duisburg verdrängt Cottbus von der Spitze

Der MSV Duisburg hat Energie Cottbus im engen Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga schnell wieder als Tabellenführer abgelöst. Nachdem die Lausitzer am Samstag zunächst durch einen mühsamen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den Tabellenletzten 1. FC Schweinfurt 05 auf Platz eins gesprungen waren, zog Duisburg dank eines ungefährdeten 2:0 (1:0) gegen Jahn Regensburg wieder vorbei.

Joshua Bitter (27.) erzielte die Führung für den Aufsteiger, Lex-Tyger Lobinger (52.) traf dazu auch in seinem zweiten Spiel für den MSV seit seinem Winterwechsel. Duisburg eroberte die Spitze aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Cottbus (beide 40 Punkte).

Die Lausitzer von Trainer Claus-Dieter Wollitz hatten ihren kurzen Negativlauf mit drei Spielen ohne Sieg zuvor beendet. Erik Shuranov (19.) brachte das abgeschlagene Schlusslicht Schweinfurt etwas überraschend in Führung, Moritz Hannemann (23.) sowie Axel Borgmann (44.) drehten das Spiel aber noch vor der Pause.

Der SC Verl (38) könnte am Sonntagabend (19.30 Uhr) mit einem Sieg beim SV Wehen Wiesbaden aber wieder den ersten Platz übernehmen. In der Spitzengruppe behauptete sich am Samstag auch Rot-Weiss Essen (38), gegen den TSV Havelse gewann RWE mit 4:1 (2:1).