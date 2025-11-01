3. Liga: Duisburg zurück an der Spitze

Aufsteiger MSV Duisburg hat mit einer Nullnummer im Topspiel wieder die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Die Zebras erkämpften sich beim VfL Osnabrück ein 0:0 und schoben sich mit 26 Zählern nach 13 Spielen wieder an Energie Cottbus vorbei.

Die nun punktgleichen Cottbuser unterlagen vier Tage nach dem Pokal-Aus gegen RB Leipzig (1:4) mit 0:3 (0:2) bei 1860 München. Matchwinner der Löwen war Thore Jacobsen mit einem Doppelpack kurz vor der Halbzeitpause (39., Foulelfmeter, 45.+4). Nach dem Wechsel unterlief King Manu (83.) ein Eigentor.

Keine Treffer fielen in Osnabrück. Der VfL verbesserte sich durch das torlose Unentschieden zumindest für ein paar Stunden auf Platz drei.