3. Liga: Essen klettert auf Aufstiegsplatz

Rot-Weiss Essen ist in der 3. Fußball-Liga zumindest kurzzeitig auf einen Aufstiegsplatz geklettert. Der Traditionsklub besiegte den SSV Ulm 3:2 (2:1) und schob sich mit 34 Punkten hinter Spitzenreiter Energie Cottbus (36) auf Rang zwei.

Essen verspielte zwar zwischenzeitlich eine 2:0-Führung, doch Kaito Mizuta (62.) sorgte mit seinem Treffer für den Heimsieg. Essen kann aber am Samstagabend vom SC Verl (32/bei 1860 München) schon wieder von Rang zwei verdrängt werden.

Hansa Rostock und der VfL Osnabrück (beide 32) patzten im engen Aufstiegsrennen. Rostock kam gegen den 1. FC Saarbrücken nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, Osnabrück verlor gegen den VfB Stuttgart II 1:2 (1:0).

Cottbus musste sich am Freitag zum Auftakt des 19. Spieltags mit einem Punkt gegen Jahn Regensburg (2:2) begnügen. Aufsteiger MSV Duisburg (33) kann mit einem Sieg bei Viktoria Köln am Sonntagabend die Tabellenführung übernehmen und sich die Herbstmeisterschaft sichern.