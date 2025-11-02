3. Liga: Essen nimmt Aufstiegsplätze ins Visier

Rot-Weiss Essen rückt in der 3. Fußball-Liga immer näher an die Aufstiegsplätze heran. Der ehemalige Bundesligist feierte mit 2:1 (1:1) gegen den Tabellenletzten 1. FC Schweinfurt den vierten Heimsieg in Folge und zog nach Punkten mit dem SC Verl auf Platz drei gleich.

Torben Müsel (36.) und Marek Janssen (70.) erzielten vor 16.500 Zuschauern an der Hafenstraße die Tore für die Gastgeber, die als Fünfte nur drei Zähler hinter dem Spitzenduo MSV Duisburg und Energie Cottbus liegen. Johannes Geis (44., Handelfmeter) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Einen Rückschlag nach zwei Siegen in Folge erlitt Waldhof Mannheim. Nach dem 0:2 (0:0) bei der TSG Hoffenheim II sind die Kurpfälzer auf den zehnten Rang abgerutscht.