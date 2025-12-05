3. Liga: Essen nur remis gegen Stuttgart II

Rot-Weiss Essen hat den Sprung auf Relegationsplatz drei in der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat kam im Freitagabendspiel gegen den VfB Stuttgart II nur zu einem 1:1 (0:0), rettete kurz vor Schluss aber immerhin einen Punkt.

Mare Janssen (89.) traf nach einer Ecke mit einem wuchtigen Kopfball zum Ausgleich. In der Szene zuvor war Ahmet Arslan per Foulelfmeter an Florian Hellstern gescheitert, der VfB-Schlussmann lenkte den Ball um den Pfosten. Mohamed Sankoh (81.) brachte die Schwaben in Führung, nachdem der Niederländer von einem Ausrutscher von Rios Alonso als letzter Mann profitiert hatte.

Essen bleibt vorerst Vierter, punktgleich mit dem Dritten SC Verl. RWE könnte nach dem 17. Spieltag noch abrutschen, mit einem Sieg mit sechs Toren Differenz hätte der Traditionsklub sogar vorübergehend auf Platz eins springen können. Stuttgart liegt auf Rang sieben.