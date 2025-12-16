3. Liga: Ingolstadt trennt sich von Sportdirektor Grlic

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt und Sportdirektor Ivica Grlic trennen sich mit sofortiger Wirkung. Wie die Schanzer am Dienstagabend weiter mitteilten, wird Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer die Aufgaben des 50-Jährigen übernehmen, dessen Vertrag beim Tabellen-14. am Saisonende ausgelaufen wäre. Eine direkte Nachfolge für die Position des Sportdirektors sei nicht vorgesehen.

"Im Rahmen unseres eingeschlagenen Kurses hin zur finanziellen Stabilität müssen wir – wie in allen anderen Bereichen beim FCI – auch im Sport die bestehende Konstellation anpassen", erklärte Beiersdorfer. Der frühere Nationalspieler ergänzte, man habe sich entschieden, die Zusammenarbeit bereits jetzt zu beenden, um "frühzeitig klare Verhältnisse zu schaffen".

Grlic hatte seinen Posten im April 2023 angetreten, mit Sabrina Wittmann installierte er im Frühjahr 2024 die erste Cheftrainerin in einer der drei höchsten deutschen Fußballligen der Männer.