3. Liga: Osnabrück baut Tabellenführung aus

Der VfL Osnabrück hat seine Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz besiegte Waldhof Mannheim 4:1 (1:0) und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf Energie Cottbus (53 Zähler). Der Tabellenzweite hatte zum Auftakt des 29. Spieltags am Freitagabend bei Alemannia Aachen (1:4) gepatzt.

Einen Rückschlag musste auch der MSV Duisburg (51) hinnehmen. Der Aufsteiger unterlag bei Hansa Rostock (50) mit 1:5 (1:4). Besonders in der ersten Halbzeit präsentierte sich Duisburg ganz schwach. Nutznießer war Rot-Weiss Essen (52). Der Traditionsklub verbesserte sich durch ein 4:2 (3:1) gegen Erzgebirge Aue auf Relegationsplatz drei.