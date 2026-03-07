3. Liga: Osnabrück festigt Tabellenführung

Der VfL Osnabrück hat seine Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz siegte bei Jahn Regensburg mit 2:0 (1:0) und führt die Liga mit 55 Punkten an. David Kopacz (39.) und Lars Kehl (63.) erzielten die Treffer der Gäste.

Osnabrück profitierte zudem vom torlosen Unentschieden im Topspiel zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock. Cottbus liegt mit 53 Zählern weiterhin auf Rang zwei.

Auf Platz drei schob sich Rot-Weiss Essen (49) durch einen 4:2 (1:1)-Erfolg bei der TSG Hoffenheim II vor. Essen kann am Sonntag aber wieder vom MSV Duisburg (48/gegen den 1. FC Saarbrücken) verdrängt werden.

Im Kampf um den Aufstieg mischt auch 1860 München (48) nach einem Sieg am Freitagabend bei Viktoria Köln (1:0) mit. Dahinter lauern Rostock und Wehen Wiesbaden (beide 47).