3. Liga: Osnabrück setzt Erfolgsserie fort

Der VfL Osnabrück hat seine Erfolgsserie in der 3. Fußball-Liga ausgebaut und die Tabellenführung behauptet. Die Niedersachsen besiegten Viktoria Köln am 27. Spieltag mit 2:0 (2:0) und sind inzwischen seit acht Spielen ungeschlagen.

Der Spitzenreiter ist weiter punktgleich mit dem ärgsten Verfolger Energie Cottbus. Die Lausitzer drehten beim 2:1 (0:0) beim VfB Stuttgart II nach Rückstand das Spiel.

Der Tabellenvierte SC Verl musste einen Rückschlag einstecken. Gegen Jahn Regensburg gab es eine 1:2 (0:2)-Heimpleite.

1860 München zog nach dem 2:1 (1:1) gegen Erzgebirge Aue nach Punkten gleich, die Partie musste wegen starken Nebels für 16 Minuten unterbrochen werden. Im Abstiegskampf unterlag der SSV Ulm 1:3 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim II.

Robin Meißner (5.) und David Kopacz (42.) erzielten die Tore für Osnabrück. Tolcay Cigerci (60., Handelfmeter) und Axel Borgmann (64.) trafen für Cottbus.