3. Liga: Selimbegovic neuer Cheftrainer in Aachen

Fußball-Drittligist Alemannia Aachen hat Mersad Selimbegovic als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 43-Jährige folgt auf Benedetto Muzzicato, der vor zweieinhalb Wochen freigestellt worden war, und unterzeichnete einen Vertrag bis 2027. Das teilte der Klub am Donnerstag mit.

Selimbegovic war zwischen 2019 und 2023 als Trainer von Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga tätig, anschließend trainierte er in derselben Spielklasse Hansa Rostock sowie den belgischen Erstligisten KAS Eupen. Nach der Trennung von Muzzicato hatten die Aachener unter Interimscoach Ilyas Trenz, der gemeinsam mit dem U19-Coach Carsten Wissing die Verantwortung getragen hatte, jeweils Siege bei Wehen Wiesbaden (2:1) und gegen den 1. FC Saarbrücken (2:0) gefeiert.

"Mersad ist ein sehr ehrgeiziger Cheftrainer, der es versteht, aus einer strukturierten Mannschaft Schritt für Schritt etwas aufzubauen", begründete Aachens Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi die Entscheidung. Selimbegovic ergänzte: "Ich habe sofort gespürt, dass auf beiden Seiten die Vorstellungen von Spiel- und Arbeitsweise sehr ähnlich sind."

Sein Debüt als Coach des Tabellen-15. wird Selimbegovic am Sonntag (13.30 Uhr/MagentaSport) beim VfB Stuttgart II geben.