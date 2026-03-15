3. Liga: Verl hält Anschluss an Spitzenränge

Der SC Verl hat den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 3. Fußball-Liga gehalten. Gegen das bereits abgeschlagene Schlusslicht 1. FC Schweinfurt gewannen die Ostwestfalen souverän mit 4:0 (3:0). Das Team von Trainer Tobias Strobl schob sich dadurch auf Rang vier vor, der Rückstand auf den Tabellen-Dritten Rot-Weiss Essen beträgt lediglich einen Punkt.

Der frühere Dortmunder Berkan Taz war in einer stürmischen ersten Hälfte einmal mehr der überragende Akteur. Zunächst bereitete er das Tor von Alessio Besio (4.) vor, dem frühen Dosenöffner ließ er einen Doppelpack (33./39.) folgen. Der 27-Jährige kommt damit in dieser Saison bereits auf 18 Torbeteiligungen, Joshua Eze (52.) erhöhte nach der Pause.