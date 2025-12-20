3. Liga: Verl klettert auf Aufstiegsplatz

Der SC Verl ist in der 3. Fußball-Liga zumindest vorübergehend auf einen Aufstiegsplatz geklettert. Die seit Ende September ungeschlagene Mannschaft von Trainer Tobias Strobl setzte sich bei 1860 München mit 2:0 (1:0) durch und schob sich mit 35 Punkten hinter Spitzenreiter Energie Cottbus (36) auf Rang zwei.

Dahinter lauert Rot-Weiss Essen (34) auf Platz drei. Der Traditionsklub besiegte den SSV Ulm mit 3:2 (2:1). Dabei verspielte Essen zwar zwischenzeitlich eine 2:0-Führung, doch Kaito Mizuta (62.) sorgte mit seinem Treffer für den Heimsieg. Für Verl trafen Oualid Mhamdi (12.) und Alessio Besio (76.). Für die Münchner (30) bedeutete die Niederlage nach zuletzt vier Siegen in Serie wieder einen Rückschlag.

Hansa Rostock und der VfL Osnabrück (beide 32) patzten hingegen im engen Aufstiegsrennen. Rostock kam gegen den 1. FC Saarbrücken nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, Osnabrück verlor gegen den VfB Stuttgart II 1:2 (1:0).

Cottbus musste sich am Freitag zum Auftakt des 19. Spieltags mit einem Punkt gegen Jahn Regensburg (2:2) begnügen. Aufsteiger MSV Duisburg (33) kann mit einem Sieg bei Viktoria Köln am Sonntagabend die Tabellenführung übernehmen und sich die Herbstmeisterschaft sichern.