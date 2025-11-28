3. Liga: Wehen feiert Befreiungsschlag

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Fußball-Liga einen Befreiungsschlag gelandet und die Abstiegszone verlassen. Das Heimteam setzte sich am Freitag 3:1 (0:1) gegen Erzgebirge Aue durch. Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge kletterten die Wiesbadener damit von Tabellenplatz 15 bis auf Rang zehn, Aue bleibt als 17. auf einem Abstiegsrang.

Julian Günther-Schmidt (17.) brachte die Gäste im ersten Durchgang in Führung. Doch Justin Janitzek (53.) und Donny Bogicevic (75.) drehten in Halbzeit zwei die Begegnung für Wiesbaden. Nikolas Agrafiotis (90.+5) sorgte tief in der Nachspielzeit für die Entscheidung.