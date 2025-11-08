3. Liga: Zweite Niederlage in Folge für Cottbus

Energie Cottbus ist in der 3. Fußball-Liga aus dem Tritt geraten. Die Lausitzer, die nach fünf Siegen in Folge vor einer Woche 0:3 bei 1860 München verloren, kassierten im Spitzenspiel am Samstag gegen den VfL Osnabrück eine 0:1 (0:0)-Pleite.

Tabellenführer MSV Duisburg hatte am Freitagabend ein 2:1 (1:0) gegen Waldhof Mannheim vorgelegt und hat nun drei Punkte Vorsprung. Für die Osnabrücker, die auf Platz drei sprangen, traf der eingewechselte Ismail Badjie (74.).

Den Anschluss nach oben hält Rot-Weiss Essen. Nach dem 2:1 (0:0) beim FC Ingolstadt ist der Ruhrpottklub seit sechs Spielen ungeschlagen und als Vierter punktgleich mit Cottbus und Osnabrück. Der SC Verl kam gegen den Abstiegskandidaten Erzgebirge Aue nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und rutschte auf Rang fünf ab.

Hansa Rostock verbesserte sich dank des 5:0 (4:0) beim SSV Ulm auf Rang sieben. Im Tabellenkeller gab der 1. FC Schweinfurt nach dem 2:1 (2:1) gegen die TSG Hoffenheim II die Rote Laterne des Letzten vorerst an den TSV Havelse ab.