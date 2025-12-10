Aue trennt sich von Sport-Geschäftsführer Heidrich

Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat aus der sportlichen Negativserie Konsequenzen gezogen. Wie die Sachsen am Mittwoch mitteilten, werden der Verein und Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich getrennte Wege gehen. Wie und wann die Position neu besetzt werde, stehe demnach noch nicht fest.

Derweil soll Chefcoach Jens Härtel nach vier Liga-Spielen ohne Sieg gestärkt werden. Ab sofort fungiert Lars Fuchs als Co-Trainer, dem bisherigen Assistent Jörg Emmerich werde "in einem persönlichen Gespräch eine andere Funktion innerhalb des Vereins angeboten".

Heidrich habe "diese mehrheitliche Gremien-Entscheidung" nach eigener Aussage nicht mitgetragen, hieß es weiter: "Da das Vertrauensverhältnis zwischen Vorstand und Sport-Geschäftsführer für eine weitere Zusammenarbeit somit nicht mehr gegeben ist, wird in den nächsten Tagen über die Modalitäten zur Beendigung der Zusammenarbeit gesprochen."

Die Entscheidung sei "eine überaus schwierige" gewesen, sagte FCE-Präsident Thomas Schlesinger. Dem Verein sei es aber, "wichtig, wieder Konstanz auf dem Trainerstuhl zu haben und diese eminent wichtige Personalie nicht jährlich zu tauschen". Derzeit liegt Aue nach 17 Spieltagen als 17. auf einem Abstiegsplatz.