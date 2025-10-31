Doppelpack Lobinger: Viktoria bleibt oben dran

Dank eines Doppelpacks von Lex-Tyger Lobinger hat Viktoria Köln in der 3. Fußball-Liga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Rheinländer drehten die Partie gegen den FC Ingolstadt am Freitagabend, setzten sich mit 3:1 (0:1) durch und hielten damit den Anschluss an die Spitzengruppe. Der Rückstand auf den SC Verl auf Relegationsrang drei beträgt zwei Punkte, die Konkurrenz ist am Wochenende aber noch im Einsatz.

Yannick Deichmann (16.) brachte Ingolstadt zunächst in Führung, David Otto (54.) sorgte kurz nach der Pause für den Ausgleich und leitete die Wende ein. Lobinger war mit seinen beiden Treffern (69./78.) maßgeblich am Sieg beteiligt und ließ die Kölner aufatmen, nachdem das Team von Trainer Marian Wilhelm zuletzt zweimal nacheinander verloren hatte.