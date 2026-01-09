Drittligist Saarbrücken: Neuwahlen bis 5.00 Uhr am Morgen

Für ihre besondere Leidensfähigkeit sind die Fans des seit Jahrzehnten in tiefere Ligen abgestürzten Bundesliga-Gründungsmitglieds 1. FC Saarbrücken ja bekannt. Nun bewiesen die Anhänger des Drittligisten aber auch eine ganz besondere Ausdauer. Denn die am Donnerstagabend gestartete Jahreshauptversammlung der Saarländer samt Neuwahlen dauerte rekordverdächtige elf Stunden und endete erst am Freitagmorgen um kurz nach 5.00 Uhr.

Von den rund 1700 zu Beginn anwesenden Mitgliedern hielten laut Medienberichten immerhin noch rund 150 bis ganz zum Ende durch, viele dürften also sehr müde zur Arbeit gegangen sein. Grund für die Mammut-Sitzung war die letztlich durchgesetzte Satzungsänderung samt kompletter Umstrukturierung der Führungsetage. Mit Barbara Haupenthal wurde dabei erstmals in der Vereinsgeschichte eine Frau zur Präsidentin gewählt, sie hat allerdings mit ihrem Präsidium nur noch repräsentative Aufgaben.

Der bisherige Präsident Hartmut Ostermann wurde in den siebenköpfigen und durch die Satzungsänderung nun sehr mächtigen Aufsichtsrat gewählt. Damit dürfte auch die finanzielle Zukunft des Traditionsklubs erstmal gesichert sein, denn dessen Hotelkette Victor's fungiert seit Jahrzehnten als Hauptsponsor der Saarländer. Gemäß der Satzungsänderung soll der neugewählte Aufsichtsrat nun drei hauptamtliche Vorstände für die Bereiche Sport, Finanzen und Strategie, Marketing und Vertrieb finden.

Um kurz nach 18.00 Uhr hatte die Jahreshauptversammlung des 1. FC Saarbrücken am Donnerstag begonnen. Nach dem sich die Berichte, die Durchsetzung der Satzungsänderung sowie die Vorstellung der über 20 Kandidaten für den Aufsichtsrat in die Länge gezogen hatte, begannen die Wahlen erst um Mitternacht. Für den Aufsichtsrat brauchte es beispielsweise mehrere Wahlgänge, sodass letztlich erst um 5.00 Uhr die letzten Personalien feststanden.