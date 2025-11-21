Duisburg bangt um Tabellenführung

Der MSV Duisburg muss um die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga bangen. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch verlor das Aufsteigerduell bei der TSG Hoffenheim II deutlich mit 1:4 (0:4) und kann im weiteren Verlauf des 15. Spieltags von Energie Cottbus und dem VfL Osnabrück überholt werden.

Die Gäste verschliefen die erste Halbzeit komplett. Paul Hennrich (6.), David Mokwa Ntusu (36., 45.) und Ayoube Amaimouni (42.) erzielten die Hoffenheimer Tore. Conor Noß (72.) verkürzte nach dem Wechsel, an der zweiten Saisonniederlage der Zebras änderte dies nichts mehr.

Die Verfolger können mit einem Sieg am MSV vorbeiziehen. Osnabrück trifft am Samstag auf den FC Ingolstadt, Cottbus gastiert tags darauf bei Rot-Weiss Essen.