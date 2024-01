Ginczek von Düsseldorf nach Duisburg

Anzeige

Stürmer Daniel Ginczek verlässt den Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und schließt sich in der 3. Liga dem Nachbarn MSV Duisburg an. Das gaben beide Vereine am Montag bekannt.

Ginczek (32), der für die Fortuna seit Januar 2022 zehn Tore in insgesamt 46 Pflichtspielen erzielt hatte, erhält beim akut abstiegsbedrohten MSV einen Vertrag bis zum Saisonende. Die Düsseldorfer hatten als Ersatz bereits Christoph Daferner vom 1. FC Nürnberg verpflichtet.