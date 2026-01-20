Inklusive Challenge: 3. Liga berät über VAR-Einführung

Der Videobeweis im Fußball könnte ab der kommenden Saison in abgespeckter Version auch in der 3. Liga eingeführt werden. Bei einem Treffen der Klubverantwortlichen im Februar wird darüber beraten. Dabei soll es auch um die Frage einer sogenannten Trainer-Challenge gehen.

"Der Ruf ist zuletzt auch in der 3. Liga laut geworden", sagte Schiedsrichterboss Knut Kircher am Dienstag in Frankfurt/Main. Da es sich auch aufgrund der Kostenthematik um eine technisch limitierte Version handeln soll, könnte das Mittel eines Trainer-Einspruchs bei strittigen Szenen zum Einsatz kommen. In der italienischen 3. Liga wird das Konstrukt bereits in dieser Form getestet.

Bei einem voll ausgestatteten VAR-System, wie es in den Topligen zum Einsatz kommt, erlaubt der Weltverband FIFA laut Kircher keine Trainer-Challenge. Mit Blick auf die Bundesliga und die 2. Liga gab Kircher zu Protokoll, dass die Trainer "nach unseren Erkenntnissen eigentlich gar keine Challenge" wollen.