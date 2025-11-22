Osnabrück zieht mit MSV gleich - Ulm verliert bei Dotchev-Debüt

Der VfL Osnabrück ist nach einem späten Siegtreffer in der 3. Fußball-Liga mit Tabellenführer MSV Duisburg gleichgezogen. Die Mannschaft von Timo Schultz gewann 1:0 (0:0) gegen den FC Ingolstadt, Ismail Badjie erzielte in der 89. Minute das Tor des Tages. Der VfL hat nun wie der Aufsteiger 29 Punkte auf dem Konto und liegt nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter den Duisburgern auf Platz zwei. Dritter ist der SC Verl (27 Punkte), der einen furiosen 5:1 (2:0)-Sieg bei Viktoria Köln feierte.

Für Pavel Dotchev, Rekordtrainer der 3. Liga, verlief derweil das Debüt an der Seitenlinie des SSV Ulm nicht nach Plan. Der taumelnde Zweitliga-Absteiger verlor auch das Kellerduell beim zuvor noch sieglosen TSV Havelse mit 1:2 (0:1). Für Ulm, das sich in der Länderspielpause von Geschäftsführer Markus Thiele und Dotchev-Vorgänger Moritz Glasbrenner getrennt hatte, war es die sechste Niederlage in Folge, als Tabellen-18. liegt der Klub auf einem Abstiegsplatz.

In Köln brachten Alessio Besio (7.) und Berkan Taz (45.+4) die Gäste bereits im ersten Durchgang auf die Siegerstraße. In der zweiten Halbzeit erhöhten Timur Gayret (48.), Niko Kijewski (61.) und Julian Stark (64.) für Verl, das damit auch im siebten Ligaspiel in Serie ungeschlagen blieb. Für das Heimteam erzielte Frank Ronstadt (90.) den Ehrentreffer.

Havelse ging durch Emre Aytun (23.) in Führung. Marko Ilic (57.) traf zum 2:0, Max Brandt (88.) gelang nur das sehenswerte Anschlusstor für die Ulmer.