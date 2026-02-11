Saarbrücken: Giannikis neuer Trainer - Thiele Sportvorstand

Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat auf die anhaltende sportliche Krise mit dem zweiten Trainerwechsel der Saison reagiert. Argirios Giannikis übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt als Chefcoach und ersetzt den beurlaubten Jürgen Luginger. Luginger hatte den Posten erst Ende November von Alois Schwartz übernommen. Im Rahmen der Vorstellung des neuen Trainers präsentierten die Saarländer am Mittwochmorgen sogleich auch Markus Thiele als neuen hauptamtlichen Sportvorstand.

Dieser hatte zuvor bereits den Trainerwechsel abgesegnet. Der als Aufstiegskandidat in die Saison gegangene FCS wartet seit 16 Ligaspielen auf einen Sieg und liegt nur noch einen Punkt vor einem Abstiegsplatz. Innerhalb des Klubs herrscht seit längerer Zeit Chaos, auf der Führungsebene gab es ein Vakuum. Erst Anfang Januar wurde im Rahmen einer einzigartigen und bis 5.00 Uhr morgens dauernden Jahreshauptversammlung eine komplette Neustrukturierung des Vereins beschlossen.

Demnach wird der Aufsichtsrat drei hauptamtliche Vorstände bestellen, die den Klub führen sollen. Hierbei war Thiele die erste Verpflichtung, die Vorstände für die Bereiche Finanzen und Strategie sowie Marketing und Vertrieb sollen folgen. Thiele arbeitete zuvor unter anderem in führender Position für den SSV Ulm und Hansa Rostock. Giannikis war nach Stationen in Griechenland bei PAS Giannina und AEK Athen zuletzt bis Januar 2025 für 1860 München tätig.