Medaillenspiegel Olympia 2026 aktuell: Live-Stand am 11. Februar - Olympische Winterspiele in Mailand und Cortina

  • Aktualisiert: 11.02.2026
  • 08:47 Uhr
  • ran.de
Medaillen für Olympia vorgestellt
Medaillen für Olympia vorgestellt© AFP/SID/ANDREA PATTARO

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina laufen. So sieht der aktuelle Medaillenspiegel aus - wo steht Deutschland?

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen! Vom 6. bis 22. Februar kämpfen ca. 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen um 116 Gold, Silber- und Bronzemedaillen in acht Sportarten.

Deutschland, USA, Norwegen, Italien und viele weitere Teams liefern sich packende Duelle – jede Entscheidung kann den Medaillenspiegel noch komplett umkrempeln.

Olympia 2026: Der aktuelle Medaillenspiegel

Hier sehen Sie den aktuellen Medaillenspiegel Olympia 2026 – automatisch und live aktualisiert. Sortiert nach Gold, dann Silber und Bronze: Wie viele Medaillen hat Team D bereits geholt? Wo steht Deutschland im Vergleich zu den Top-Nationen?

#LandGoldSilberBronzeGesamt
1NorwegenNORNorwegen62412
2DeutschlandGERDeutschland3216
SchwedenSWESchweden3216
4SchweizSUISchweiz3115
5USAUSAUSA2327
6ÖsterreichAUTÖsterreich2305
7ItalienITAItalien22711
8JapanJPNJapan2248
9FrankreichFRAFrankreich1203
10NiederlandeNEDNiederlande1102
SlowenienSLOSlowenien1102
TschechienCZETschechien1102
13KanadaCANKanada0123
14ChinaCHNChina0112
NeuseelandNZLNeuseeland0112
SüdkoreaKORSüdkorea0112
17LettlandLATLettland0101
PolenPOLPolen0101
19BelgienBELBelgien0011
BulgarienBULBulgarien0011
21AlbanienALBAlbanien0000
AndorraANDAndorra0000
ArgentinienARGArgentinien0000
ArmenienARMArmenien0000
AserbaidschanAZEAserbaidschan0000
AustralienAUSAustralien0000
BeninBENBenin0000
BolivienBOLBolivien0000
Bosnien-HerzegowinaBIHBosnien-Herzegowina0000
BrasilienBRABrasilien0000
ChileCHIChile0000
DänemarkDENDänemark0000
EcuadorECUEcuador0000
EritreaERIEritrea0000
EstlandESTEstland0000
FinnlandFINFinnland0000
GeorgienGEOGeorgien0000
GriechenlandGREGriechenland0000
GrönlandGRLGrönland0000
GroßbritannienGBRGroßbritannien0000
Guinea-BissauGNBGuinea-Bissau0000
HaitiHAIHaiti0000
HongkongHKGHongkong0000
IndienINDIndien0000
IranIRNIran0000
IrlandIRLIrland0000
IslandISLIsland0000
IsraelISRIsrael0000
JamaikaJAMJamaika0000
KasachstanKAZKasachstan0000
KirgisistanKGZKirgisistan0000
KolumbienCOLKolumbien0000
KosovoKOSKosovo0000
KroatienCROKroatien0000
LibanonLIBLibanon0000
LiechtensteinLIELiechtenstein0000
LitauenLTULitauen0000
LuxemburgLUXLuxemburg0000
MadagaskarMADMadagaskar0000
MalaysiaMASMalaysia0000
MaltaMLTMalta0000
MarokkoMARMarokko0000
MexikoMEXMexiko0000
MoldauMDAMoldau0000
MonacoMONMonaco0000
MongoleiMGLMongolei0000
MontenegroMNEMontenegro0000
NigeriaNGANigeria0000
NordmazedonienMKDNordmazedonien0000
PakistanPAKPakistan0000
PhilippinenPHIPhilippinen0000
PortugalPORPortugal0000
Puerto RicoPURPuerto Rico0000
RumänienROURumänien0000
San MarinoSMRSan Marino0000
Saudi-ArabienKSASaudi-Arabien0000
SerbienSRBSerbien0000
SingapurSGPSingapur0000
SlowakeiSVKSlowakei0000
SpanienESPSpanien0000
SüdafrikaRSASüdafrika0000
TaiwanTPETaiwan0000
ThailandTHAThailand0000
Trinidad & TobagoTTOTrinidad & Tobago0000
TürkeiTURTürkei0000
UkraineUKRUkraine0000
UngarnHUNUngarn0000
UruguayURUUruguay0000
UsbekistanUZBUsbekistan0000
VA EmirateUAEVA Emirate0000
VenezuelaVENVenezuela0000
ZypernCYPZypern0000

Olympische Winterspiele live und kostenlos auf Joyn streamen

Viele der Top-Wettkämpfe könnt ihr auf  Joyn im Eurosport-Livestream kostenlos verfolgen – ein großer Vorteil, denn Eurosport-Livestreams sind sonst kostenpflichtig.

Einfach Joyn öffnen und mitfiebern, egal ob Biathlon, Skispringen, Eishockey oder Snowboard.

DEB-Team

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

ARD und ZDF zeigen zudem ausgewählte Highlights und Medaillenentscheidungen im Free-TV - beide Sender sind ebenfalls kostenlos auf Joyn streambar.

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran – die Spiele werden spannend!

Auch interessant: Olympia 2026: Alle Wettbewerbe im Liveticker Und: Olympia 2026: Langläuferin verschläft Laufwahl und scheidet früh aus

