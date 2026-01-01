Tarnat neuer Sport-Geschäftsführer in Aue

Der frühere Nationalspieler und Champions-League-Sieger Michael Tarnat ist neuer Sport-Geschäftsführer beim Fußball-Drittligisten Erzgebirge Aue. Wie der abstiegsbedrohte Klub am Neujahrstag mitteilte, wird der 56-Jährige am kommenden Montag zum Testspiel gegen den 1. FC Union Berlin in Aue erwartet. Die Stelle des Geschäftsführers Sport war nach dem Ausscheiden von Matthias Heidrich in den vergangenen drei Wochen unbesetzt gewesen.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen, freue mich auf die neue Aufgabe und möchte mich erst dann ausführlicher äußern, wenn ich die Arbeit tatsächlich aufgenommen habe", sagte Tarnat. Sportvorstand Jens Haustein freute sich, einen "einen gleichermaßen erfahrenen wie ambitionierten Fachmann" für Aue "begeistert zu haben".

Tarnat fungierte nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn als Profi sowohl bei Bayern München als auch bei Hannover 96 als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Der einstige Linksverteidiger absolvierte in seiner aktiven Zeit 363 Bundesliga-Spiele für den MSV Duisburg, den Karlsruher SC, München und Hannover, zudem bestritt er 19 Länderspiele und gehörte zum deutschen WM-Aufgebot 1998. Mit dem FC Bayern holte Michael Tarnat 13 Titel, gewann mit dem Team Champions League 2001.